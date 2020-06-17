Nazilli Belediyespor sahaya iniyor

<br>Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - <br>Futbolda koronavirüs salgınıyla duran alt liglerin devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken Nazilli Belediyespor antrenmanlarına 19 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak. Ligler 19 Mart'ta tatil edildikten sonra daha önce mayıs ayında antrenmanlara başlayan ancak Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in yeniden start alma tarihini 18 Temmuz'a çekince dağılan siyah-beyazlılar, geçen hafta ise idmanlara başlayacakken sezonun kalanıyla ilgili belirsizlik nedeniyle frene basmıştı. Devam eden belirsizliğe rağmen sahaya inme kararı alan Nazilli, yarın Yıldırım Demirören Tesisleri'nde kampa girecek. <br>Takıma antrenmanlar başlamadan önce koronavirüs testi yapılacak. Bu kadar uzun süre futbola ara verdikten sonra öngörülen 3 haftalık kamp döneminin yeniden hazırlanmak için yetersiz olduğunu belirten teknik direktör Yavuz İncedal, "Sıcak hava şartları ve uzun süre futboldan ayrı kalan oyuncularımızı sahaya tekrar odaklamak zor olacak. Ama biz zorun da üstesinden geleceğiz. Hedefimiz Play-Off'a kalmak ve bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.<br>Kamp öncesi, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde de koronavirüse karşı tüm önlemler alındı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu tesisler dezenfekte edilerek hazır hale getirildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)<br>2020-06-17 11:36:28<br>

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