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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün ADÜ’de konuşuldu

İHA

ADÜ TV özel yayını 'Ezanın Özgürlüğüne Kavuştuğu Gün' temalı program, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi önünde yer alan Tralleis Anfisi'nde gerçekleşti.

Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün ADÜ’de konuşuldu

ADÜ TV özel yayını 'Ezanın Özgürlüğüne Kavuştuğu Gün' temalı program, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi önünde yer alan Tralleis Anfisi’nde gerçekleşti.
Merhum Başbakan Adnan Menderes’in çabaları sonucu, 16 Haziran 1950’de Arapça ezanın özgürlüğüne kavuştuğu günün yıldönümü etkinliğine; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bozkurt Zakir Avşar, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, akademik ve idari birim yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Adnan Menderes Cami Müezzini Yusuf Karagöz’ün Ezanı Şerif’i okumasıyla başlayan program, Aydın Merkez Bey Cami Uzman İmam Hatibi Servet Yılmaz’ın kuran tilaveti ile devam etti.
"Bu konuyu bir sorumluluk, bir vicdan meselesi olarak görüyoruz"
Moderatörlüğünü ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in üstlendiği programın konukları Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bozkurt Zakir Avşar, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu oldu. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Geçmiş tarihimizde bir dil meselesi gibi gösterilse de aslen bir din meselesi olduğunu gördüğümüz ezanın dili konusunu, Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in adını gururla taşıdığımız Üniversitemizde konuşacak olmaktan dolayı mutluyuz. Bu konuyu bir sorumluluk, bir vicdan meselesi olarak gördüğümüzün bilinmesini isterim” diyerek sözü Adnan Menderes’le ilgili önemli çalışmaları olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bozkurt Zakir Avşar’a verdi.
Özgürlük konusunun önemine dikkat çekerek başladığı konuşmasında Prof. Dr. Bozkurt Zakir Avşar, “Özgürlük olmazsa yaşamın tadı tuzu olmuyor. İnsanların özgürlüklerine bir darbe misali, ibadet biçimlerine yönelik Türkçe ezan dayatmasını milletimiz asla benimsemedi. 1928’de dinde ıslahat adı altında hazırlanan raporda getirilen öneriler, milletin aklına yatmamasına rağmen uygulamaya koyuldu. 30 Ocak 1932 tarihinde Ayasofya minarelerinde ilk Türkçe ezan okutuldu. 1941 yılından itibaren daha sert kanunlarla, Arapça ezan men edilerek okuyanlar cezalandırıldı. Bu yasak döneminde bile insanlarımız ezan konusundaki hassasiyetlerini göstererek ezanı Arapça okumaya devam ettiler” sözleriyle bilimsel perspektiften bakarak ezanın okunuş biçiminin hangi aşamalardan geçerek bugünlere gelindiğini anlattı.
"Meşruiyeti halk vicdanı olmayan hiçbir şey kalıcı olamaz"
1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle Adnan Menderes’in millete verdiği sözü tutmak için Arapça ezana geri dönüş çalışmalarına başladığını belirten Prof. Dr. Avşar, “Bugün Arapça ezan okunması yasağının kaldırılmasının 70. yıldönümüdür. Yaşananlar bize gösterir ki; hangi gücü kullanırsak kullanalım, halkın istemediği hiçbir şeyi hiç kimse başaramaz. Meşruiyeti halk vicdanı olmayan hiçbir şey kalıcı olamaz.” dedi.
"Ezan Arapça haliyle daha huzurlu, daha güzeldir"
Merhum Başbakan Adnan Menderes’i yad ederek sözlerine başlayan Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, “Bugün ezanın aslına döndüğü, Arapça ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gündür. Ezan çağrıdır, davettir, İslam’ın sembolüdür. Ezan Arapça haliyle daha huzurlu, daha güzeldir. Güzel sesli müezzinlerimizin okuduğu ezan gönülleri ferahlatır, gayrı Müslimlerin dahi Müslüman olmasına vesile olabilir. Ezanın kıyamete kadar gök kubbede inlemesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullanarak bu konuya dikkat çektikleri için Prof. Dr. Aldemir’e teşekkür etti.
Müslümanları ayakta tutan, bizi biz yapan değerlerimizi unutmamamız gerektiğine vurgu yaparak programı sonlandıran ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu anlamlı günde bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti ve konuklara, günün anısına hediyelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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