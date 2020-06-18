Aydın Valisi Aksoy göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kocaeli Valiliği'nden Aydın Valiliği’ne atanan Hüseyin Aksoy, Aydın’a gelerek göreve başladı.

Kocaeli Valiliği’nden Aydın Valiliğine atanan Hüseyin Aksoy için Aydın Valiliği önünde karşılama töreni yapıldı. Aydın protokolü, ilçe kaymakamları ve valilik çalışanları tarafından çiçekle karşılanan Vali Aksoy, karşılamanın ardından Valilik makamına geçti.

Vali Aksoy bugün itibariyle Aydın Valiliği’ndeki grevine başladığını ifade ederek, “Aydın ilimiz Türkiye’nin önemli illerinden birisi. Turizm potansiyeliyle, jeotermal kaynaklarıyla, tarımsal üretimi ve sanayisiyle ülkemizin önemli kentlerinden birisi. Aydın’da görev yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada sizlerle beraber Aydın halkının desteği ile önümüzdeki süreçte Aydın ilinin verilerini daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına gayret içerisinde çalışacağız. Benden önceki valilerimizin de benden önce büyük bir gayretle yapmış olduğu çalışmaları onların bıraktığı noktada daha ileriye taşımak adına bu çalışmalarımızı yine arkadaşlarımızla beraber, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Aydın Valiliği’nin benim için başka bir anlamı var”

Aydın Valiliği’nde görev yapacak olmanın kendisi için başka bir anlam taşıdığını belirten Vali Aksoy, “Daha önce Aydın Valiliği yapmış olan rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu ile aynı ilçedeniz. Bende Trabzon Köprübaşılıyım. Öyle bir tesadüfte yaşadık. O anlamda da bu vesile ile kendisini de rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Vali Aksoy ayrıca Vali olarak ilk görev yerinin Muğla olduğunu da ifade ederek, o dönemde de komşu il olması nedeniyle Aydın’ı tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

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