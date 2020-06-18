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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merve Kotan davasında karar Merve Kotan ile arkadaşını öldüren Muhammet Gürsoy, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

İHA

Aydın'da Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle öldüren Muhammet Gürsoy, yargılandığı davada indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkemenin ardından öldürülen Merve Kotan'ın babası cezadan memnun olduğunu belirterek, "Adalet yerini buldu" dedi.

Merve Kotan davasında karar Merve Kotan ile arkadaşını öldüren Muhammet Gürsoy, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Aydın'da Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle öldüren Muhammet Gürsoy, yargılandığı davada indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkemenin ardından öldürülen Merve Kotan’ın babası cezadan memnun olduğunu belirterek, “Adalet yerini buldu” dedi.
Muhammed Gürsoy (27) 15 Ağustos 2019 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda arkadaşları Merve Kotan ile Ekim Türkmen’i pompalı tüfekle öldürmüştü. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan Muhammet Gürsoy’un davasının üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Gürsoy, SEGBİS aracılığıyla, taraf avukatları, sanıklar ile maktuller Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in yakınları katıldı.

“Medya tarafından cani ilan edildim”
Mahkemede söz alarak gönderdiği dilekçelerin okunmasını talep eden sanık Muhammet Gürsoy, Merve Kotan ile imam nikahlı olduklarını iddia etti. Kotan ailesi ve medya tarafından cani ilan edildiğini ifade eden Gürsoy, “Planlayarak kasten insan öldürmek iddialarını reddediyorum. O an cinnet getirerek bu olayı işledim. Kalben ve vicdanen çok pişmanım. Keşke bu olay olmasaydı, aileler perişan olmasaydı. Benim de hayallerim yok oldu” diyerek tahrik unsurlarının değerlendirilmesini talep etti.

“2 kez ağırlaştırılmış müebbet”
Dosyaların incelenmesi ve avukatların dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti tarafından karar açıklandı. Sanık Gürsoy, planlayarak kasten adam öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken herhangi bir ceza indiriminde bulunulmadı. Yine olay günü Muhammet Gürsoy’a yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan E.Ö. ise beraat etti.

“Karardan memnunuz”
Kararın ardından adliye önünde bekleyen kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri kararı alkışladı. Merve Kotan’ın babası Salih Kotan, verilen cezadan memnun olduklarını belirterek, “Bizim acımızı hiçbir ceza hafifletmeyecek. Ancak ceza kanunun en üst sınırından katile cezanın uygulanmasından memnunuz. Adaletin yerini bulması bizleri sevindirdi” diye konuştu.
Cinayete kurban giden Ekim Türkmen’in annesi Gülhan Eser ise, “Benden ciğerimi aldı, inşallah kendisi de ceza evinde son nefesini verir” ifadelerini kullandı. Cinayete kurban giden Merve Kotan'ın kız kardeşi Esra Kotan ise bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti.

"Kadınlara kalkan ellerin karşısında Türk ceza kanunları var"
Kotan ailesinin avukatı Sibel Önder dava sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün önemli olan unsurlardan bir tanesi, ceza kanunu içerisinde uygulanan en üst raddeden uygulandı ve en önemlisi takdiri ve lehe olan indirim sebepleri sanık adına kullanılmamıştır. Tamamen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Bundan sonra kadınlara kalkan ellerin karşısında Türk ceza kanunları var, bundan emin olsunlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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