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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay, “Meydan okumayı gördüm, ben de meydan okuyorum”

İHA

Çevre Koruma Haftası'nda belediye başkanları tarafından başlatılan bağış zincirine Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'dan da destek geldi.

Başkan Atabay, “Meydan okumayı gördüm, ben de meydan okuyorum”

Çevre Koruma Haftası’nda belediye başkanları tarafından başlatılan bağış zincirine Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’dan da destek geldi.
Çevre Koruma Haftası’nda pandemi önlemleri nedeniyle fidan dikme etkinliği gerçekleştirelemeyince Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na (TEMA) fidan bağışlama zinciri başlatıldı. Samsun Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci tarafından başlatılan bağış zinciri, ülkenin farklı kentlerini yöneten belediye başkanlarının katılımı ile büyümeye devam ediyor.
Samsun’dan başlayan fidan bağış organizasyonu, Rize, Artvin, Adana, Çanakkale, Manisa, Bursa, İstanbul, Kastamonu, İzmir, Muğla ve Aydın’a kadar ulaşırken, fidanlar TEMA vakfının erozyonla mücadele kapsamında belirlediği ağaçlandırma alanlarına dikilecek.
Başkan Günel’den, Başkan Atabay’a meydan okuma
Bağış zinciri kapsamında Belediye Başkanları farklı kentlerindeki iki mevkidaşına çağrıda bulunarak onları da TEMA’ya fidan bağışlamaya davet ederken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e meydan okudu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kendisine meydan okumasını kabul eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 150 fidan bağışlayarak kampanyaya destek verirken, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a meydan okudu.
Başkan Atabay’dan büyük bağış
Çevre ve doğaya olan duyarlılığı ile bilinen Didim Belediye Başkanı A.Deniz ATABAY, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in meydan okumasına karşılık, 200 adet fidan bağışlayarak, TEMA vakfına bağış gerçekleştirdi.
Samsun Atakum Belediye Başkanı Av Cemil Deveci tarafından başlatılan fidan bağış zincirinin ülkemize örnek bir kampanya olduğunu belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ; “Denizlerimiz, sahillerimiz, ormanlarımız ve havamız bu dönemde bizlere çok önemli bir mesaj verdi. "Bizlerin doğa'ya, onun bize olduğundan çok daha fazla ihtiyacımız var. Onu korumalı ve sağlıklı tutmalıyız." Bu mesajı gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kuşadası Belediye Başkanımız, kıymetli dostum Ömer Günel'in meydan okumasını kabul ediyor ve TEMA vakfına şahsım ve tüm Didimli hemşehrilerim adına 200 adet fidan bağışında bulunuyorum” dedi
Başkan Atabay, “Meydan okuyorum”
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kendisine meydan okumasına karşılık olarak TEMA Vakfına 200 adet fidan bağışlayan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Akdeniz'in incisi Mersin'den Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e ve Muğla'mızın huzur dolu ilçesi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a meydan okuyorum. Doğayı koruyacağız, Birlikte Başaracağız” dedi.

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