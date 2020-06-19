Kuşadası Milli Park şefliğinden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

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Kuşadası’ndaki Güzelçamlı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli Parkımız 20.06.2020 Cumartesi günü 06:0008:30 saatleri arasında sadece yaya girişine, 15:0017:30 saatlerinde yaya ve araç girişine açık olacaktır 18:30 da Milli parkımız kapatılacaktır. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Milli parkımız içinde geçerlidir. Ziyaretçilerimizin sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde Milli parkımızda bulunmamaları gerekmektedir“ denildi.

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