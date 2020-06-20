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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi LGS’ye giren öğrencileri, maske, su ve şans kurabiyesi dağıttı

İHA

Kuşadası Belediyesi LGS’ye giren öğrencileri, maske, su ve şans kurabiyesi dağıttı

Kuşadası Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrencilere şans kurabiyesi, su ve maske dağıttı. Öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu önemli günlerinde yanlarında olmak istedik” dedi.
Merkezi yerleştirme sınavlarının ilki olan LGS, Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin öğrencinin katılımıyla bugün yapıldı. Eğitime verdiği destek ile her kesimden takdir toplayan Kuşadası Belediyesi ise bu önemli günde öğrencileri yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa ekipleri, kent genelinde LGS’ye giren 1515 öğrenciye sınav öncesi okulların önünde kurduğu stantlarda şans kurabiyesi dağıtarak moral dopingi yaptı. Ekipler ayrıca öğrencilere su ikramında bulunup, koronavirüs tedbirleri kapsamında Emek Atölyeleri’nde üretilen tek kullanımlık yüz maskesi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da sınav öncesi Kuşadası’ndaki okulları dolaşarak öğrencilere başarılar diledi.
Türkiye’nin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu olumsuz süreçten en fazla çocuklarımız etkilendi. Bugün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok önemli bir gün. Biz de böyle bir günde onların yanında olmak istedik. Hazırladığımız şans kurabiyelerini ilçemizde bulunan 15 okulun önünde kurduğumuz stantlarda LGS’ye girecek olan öğrencilerimize dağıttık. Kuşadası’ndaki bütün öğrencilere başarılar diliyorum” diye konuştu.

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