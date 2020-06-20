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Aydın Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavına giren öğrencilere ve velilerine maske, kalem ve su dağıttı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavına giren öğrencilere ve velilerine maske, kalem ve su dağıttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maske ihtiyacını süreç boyunca karşılayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bugün yapılan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) öncesinde de personeliyle sahadaki yerini aldı.
Aydın’ın 17 ilçesindeki sınav yapılan tüm okullarda hazır bulunan AYBA ekipleri, sınava girecek öğrencilere ve onlara eşlik eden velilerine maske, kalem ve su dağıttı.
Maske, kalem ve su dağıtımına sınav günlerinde devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan 27 Haziran 2020 Cumartesi günü ve ikinci oturumu olan 28 Haziran 2020 Pazar günü de sınav öncesinde de okul bahçelerinde hazır bulunacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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