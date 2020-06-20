Sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı: 5 koyun telef oldu

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Söke ilçesinde, 4 sokak köpeği, koyun sürüsüne saldırdı. 5 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı.<br>Doğanbey Mahallesi'nde, bu sabah sürü halinde gezen koyunlara 4 sokak köpeği saldırdı.<br>Aç kaldıkları için saldırdıkları öne sürülen köpeklere, vatandaşlar müdahale etti. Ancak 5 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı.<br>Yaralı koyunlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışan vatandaşlar, olaya tepki gösterdi. Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt, "Çok sayıda sokak köpeği var. Sabah koyunlara saldırmışlar. Hayvanların bazıları telef olmuş bazıları yaralanmış. Vatandaşlar da korku içinde. Bir an önce, Söke´ye bir hayvan barınağı yapılmasını ve tüm başıboş köpeklerin orada toplanmasını istiyoruz. Bugün koyuna yarın başka bir şeye saldırabilirler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN<br>2020-06-20 16:00:45<br>

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