Polis peşini bırakmadı 2 hırsız yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında hırsızlık suçundan 2 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli takibe alındı. Efeler’de meydana gelen biri ikametten ikisi araçtan olmak üzere 3 hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelileri oldukları tespit edilen T.A. ve D.A. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet harici harddisk ile 2 adet cep telefonu çaldıkları tespit edildi. Yakalanan 2 şahıs sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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