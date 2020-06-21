Babalar Günü öncesi, oğlunun intiharını nöbette öğrendi

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN'ın İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Emrullah B. (51), oğlu Mehmet B.'nin (28) intihar ettiği haberini nöbet sırasında aldı. Emrullah B., Babalar Günü öncesi oğlunu kaybetmenin acısını yaşadı.<br>Özel ofis elamanı olarak çalışan Mehmet B., iddiaya göre, sevdiği kıza kavuşamayınca bunalıma girdi. Mehmet B., dün saat 22.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde yalnızken, kendisini iple ağaca astı. İpin kopmasıyla düşen Mehmet B., sese koşan yakınlarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun yıllardır İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Emrullah B. ise haberi gece vardiyasında nöbette olduğu sırada aldı. Hemen evine giden Emrullah B., oğlu ambulansa taşınırken, sinir krizi geçirdi. Babalar Günü öncesi büyük acı yaşayan Emrullah B.'yi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık durumu ağır olan Mehmet B., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Mehmet B.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN <br>2020-06-21 14:30:51<br>

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