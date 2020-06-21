Yenilenen Çakırbeyli Pazarı'nda renkli görüntüler Esnaf ve kadınlar zeybek oyunları eşliğinde satış yaptı

Koçarlı Belediyesi ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde yenilenen Çakırbeyli pazarı bugün yeni çehresiyle hizmete açıldı. Canlı Müzik ve Halk oyunları gösterileri ile renkli görüntülerin yer aldığı pazar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Koçarlı Belediyesi Çakırbeyli Pazarı YİKOB'un da desteği ile baştan aşağı yenilendi. Daha modern bir hale getirilen pazarda açılırkapanır tentelerden, tezgah, önlük ve masa örtülerine varıncaya kadar her türlü eşya tek tip kullanıldı. Yaklaşık 150 pazarcı esnafının tezgah açarak, tamamen doğal ürünlerini satışa sundukları pazar, yeni yüzüyle hizmete girdi. Pazarı meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte gezen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, esnafların pazar ile ilgili talep ve sorunlarını dinledi.

Esnafı tek tek ziyaret ederek talep ve isteklerini dinleyen Bediye Başkanı Nedim Kaplan “Pazarın önceki halini herkes biliyordu. O kötü görüntüden ziyaretçilerimizi ve halkımızı kurtarmamız gerekiyordu. Pazar yerini düzenleme noktasında bir çalışma başlattık. Biz bu işi, Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger’in desteği ile başardık. Tente ve masaların masrafları Aydın Valiliği tarafından karşılandı. Alt yapı çalışmasını da belediye olarak biz gerçekleştirdik. Daha modern bir şekilde hizmete açtığımız pazarımızda esnaflarımız, ürettikleri ürün ve eşyaları satarak, ülke ve aile ekonomilerine katkı sunacaklar. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

Haftalar sonra yenilerek tekrar hizmet vermeye başlayan pazardaki ilk alışveriş gününe Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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