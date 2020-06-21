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Kuşadası'nda plajlarda yoğunluk; sosyal mesafe kalmadı

DHA

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yerli turistler ile kentte yaşayanlar sahil ve plajlara akın etti. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulmadığı Kadınlar Denizi'nde, zabıta ekipleri kumsaldakilere uyarılarda bulundu.   Ege Bölgesi'nin turistik kenti Kuşadası'nda 34 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan turist ve Kuşadalılar, soluğu sahil ve plajlarda aldı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer kentin dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi oldu....

Kuşadası'nda plajlarda yoğunluk; sosyal mesafe kalmadı

<br>Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yerli turistler ile kentte yaşayanlar sahil ve plajlara akın etti. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulmadığı Kadınlar Denizi'nde, zabıta ekipleri kumsaldakilere uyarılarda bulundu.  <br>Ege Bölgesi'nin turistik kenti Kuşadası'nda 34 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan turist ve Kuşadalılar, soluğu sahil ve plajlarda aldı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer kentin dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi oldu. Tatilcilerin ilgisi nedeniyle Kadınlar Denizi'ndeki 600 metrelik plajda yoğunluk oluştu. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralının ortadan kalktığı plajda, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri anons yapıp, vatandaşlara maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER<br>2020-06-21 18:12:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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