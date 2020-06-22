Uzmanlardan kronik kalp-damar hastalığı olanlara uyarı “Genç olsanız bile bu dönemde tedavinizi aksatmayın”

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, kronik kalpdamar rahatsızlığı bulunanların genç de olsa bu dönemde tedavisini aksatmaması gerektiğini belirtti.

Kronik kalpdamar hastalıkları olan bireylerde COVID19 gibi viral enfeksiyonların akciğer enfeksiyonu geliştirme ihtimalinin daha fazla olduğunu ifade eden Doç Dr. Hasan Güngör, “Pandemi sürecinde, ileri yaşlı ve kalpdamar hastalığı olan bireylerin COVID19 enfeksiyonuna yakalanması durumunda komplike ciddi bir hastalık seyrine sahip olma ihtimali daha yüksektir. Bu dönemde kalpdamar hastalığı olanlar daha yüksek risk altında. Bu nedenle kalpdamar hastalıkları olan bireylerde COVID19 enfeksiyonunun da hafif hastalıktan ziyade zatürre ya da daha ileri düzeyde solunum yetmezliğine neden olabilecek ve ölüme kadar gidebilecek komplikasyonlara neden olabilir. Özellikle ileri yaşlı ve kalpdamar hastalığı olan bireylerin COVID19 enfeksiyonuna yakalanması durumunda karışık ve ciddi bir hastalık seyrine sahip olma ihtimali daha yüksektir. Genç hastalar da dahil olmak üzere kalp damar hastalığı olanların tedavilerini kesinlikle aksatmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, kronik kalpdamar hastalığına sahip bireylerin mevcut tedavilerini aksatmaları ve hastalıkları ile ilgili belirtileri görmezden gelmeleri halinde yıkıcı sonuçlar ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu. Güngör, halen riskin devam ettiğini belirterek “Mümkün olduğunca evden dışarı çıkılmamalı; çıkma zorunluluğunda ise mutlaka maske kullanmalı ve sosyal mesafemizi korumalıyız. Kişisel temizliğe çok dikkat etmeliyiz. Kıyafetlerimizi 6090 derece arasında yıkamalıyız. Yaşadığımız yerleri sık sık havalandırmalıyız. Düzenli uyumalı, doğal gıdalarla kaliteli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz” diye konuştu.

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