Bozdoğan’daki kazada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Sercan Arıcan (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sercan Arıcan Bozdoğan’da çalıştığı iş yerinden mesai bitiminde Kavaklı Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere motosikleti ile yola çıktı. Arıcan, Akçay Mahallesi’nde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarparak ağır şekilde yaralandı. Arıcan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir haftadan bu yana Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Arıcan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arıcan’ın ölümü ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Arıcan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip, Kavaklı Mahallesi Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından, aile mezarlığında toprağa verilecek.

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