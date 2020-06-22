Nazilli testten geçti

<br>Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar Nazilli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testine girdi. 18 Temmuz'da başlaması beklenen lig için geçen cuma günü Yıldırım Demirören Tesisleri'nde toplanarak kampa giren Nazilli Belediyespor, Kovid-19 PCR testine tabi tutuldu. Tesislerden gruplar halinde hastaneye gidip tek tek içeriye alınan siyah-beyazlılardan numuneler alındı. Test sonuçlarının 48 saat içinde belli olacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)<br>2020-06-22 13:37:48<br>
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