Yaralı bulunan yavru baykuş tedaviye alındı

<br>Bahattin ALBAYRAK/KUŞADASI(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kanadı kırık halde bulunan alaca baykuş yavrusu Kuşadası Belediyesi Haybulans ekibi tarafından tedaviye alındı. Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.<br>Kuşadası'nda yaşayan Asuman Özver (50), bugün sabah saatlerinde Türkmen Mahallesi'ndeki evinin önündeki sokak kedilerini beslemek için dışarı çıktığında bahçedeki çiçek ve otlarla kaplı alanda bir hareketlilik olduğunu ve sesler geldiğini fark etti. Yanına gittiğinde çiçeklerin arasında yaralı bir alaca baykuş yavrusu olduğunu gören Özver, evine götürüp, önce besledi. Ardından da durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. Kuşadası Belediyesi Haybulans ekibi yaralı baykuşu teslim aldı. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterineri Erdinç Toy tarafından yapılan muayenesinde, kuşun sol kanadının kırık olduğu tespit edilip, tedaviye alındı. Tedavisinin 1 ay kadar sürmesi beklenen alaca baykuşun, sağlığına kavuşması halinde doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.<br>Yaralı baykuşu bulan Asuman Özver, "Yavru baykuş umarım bir an önce salığına kavuşur ve önceden olduğu gibi doğada özgürce uçar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Bahattin ALBAYRAK <br>2020-06-22 13:52:41<br>

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