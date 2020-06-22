Kontrolden çıkan otomobil site bahçesinin duvarında asılı kaldı

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki motosiklete çarptıktan sonra, bahçede oyun oynayan çocuklara 10 metre mesafede, site bahçesinin duvarında asılı kaldı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Ö. yönetimindeki 09 ADH 170 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Önce park halindeki motosiklete çarpan otomobil daha sonra Kemerköy Sitesi'nin tel örgülerini yıkarak, duvarın üstünde asılı kaldı.

Tel örgülerin arkasında bahçede top oynayan çocuklara 10 metre mesafede asılı kalan otomobilin aşağıya düşmemesi olası bir faciayı önledi. Bahçede top oynayan çocuklar ise kaza nedeniyle büyük bir korku yaşadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.