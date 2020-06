Tülüşah alanlarında inceleme yapıldı

Yok olma riski altında bulunan Aydın Gaşağı olarak da bilinen Kuşadası Tülüşahı alanlarında incelemeler yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün Tür Koruma Eylem Planı kapsamına Kuşadası Tülüşahı alanlarında inceleme yapıldı. Çiçeklenme mevsiminde geleneksel olarak her yıl Tülüşah alanlarında yapılan inceleme gezisine, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, DKMP Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, DKMP Y. Peyzaj Mühendisi İstemihan Kahraman, ADÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı ve doktora öğrencileri, Kuşadası Belediyesi Park Bahçe peyzaj mimarları, Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz ve Yaylaköy’lü vatandaşlar ile EKODOSD üyeleri katıldı.

Yaylaköy’de yeni tespit edilen Tülüşah alanlarında ve Kuşadası Belediyesi tarafından etrafı çitle çevrilen Tülüşah Deneme Parselinde açan Tülüşahlar izlendi ve 1 yıllık yapılan çalışmalar değerlendirildi. Kuşadası’nda kent içinde İkiçeşmelik mahallesinde yeni tespit edilen Tülüşahlar ziyaret edildi.

“Endemik türler ilgi duyulan doğal değerlerdir”

Ziyaretlerde konuşan Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, “Endemik bir tür olan Tülüşahlar hem Kuşadası hem Aydın için çok önemli doğal zenginliklerimizden biri. Sayıca da çok az kalmış durumdalar. Doğa Koruma ve Milli Parklar, bu önemli bitkiyi Tür Koruma Eylem Planına alarak duyarlı bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bilimsel çalışmalarını ADÜ Biyoloji bölümünün bilim insanları yapıyor. Kuşadası Belediyesi’nden de beklentimiz deneme parselinde peyzaj düzenlemesinin bir an evvel yapılarak, vatandaşların çiçeklenme mevsiminde buraya gelip, bu zenginlikleri görmesidir. Kuşadası aynı zamanda bir turizm kentidir. Özellikle botanik turizmi açısından endemik türler her zaman ilgi duyulan doğal değerlerdir” dedi.

Sitelerin arasında antik su kemerlerinin bulunması nedeniyle doğal olarak kalan parselde yeni tespit edilen Tülüşah alanıyla ilgili de konuşan Vali Yardımcısı Günay, “Kentin içinde Tülüşahları görebilmek çok güzel. Tülüşahların bulunduğu bu alandaki evler yabancı, sizler de ve ben de yabancıyım. Bu alanın asıl sahibi belki de yüzlerce yıldır burada bulunan Tülüşahlardır. Bizlerin görevi bu endemik bitkiyi gelecek nesillere daha uzun sürece yaşaması için koruyarak teslim etmektir. Kentin içinde olması da bir avantaj, herkes gelip burada Tülüşahları görebilir” dedi.

Proje çalışmaları devam ediliyor

“Çok tehlikeli” kategorisinde olan ve yok olma tehlikesinde olan Tülüşah’ın korunması için proje çalışmalarının devam edildiğine dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise “Kamu Kurumları, Yerel Yönetim, Üniversite, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Örgütlerinin işbirliğiyle, tehlike altında bulunan bitkinin korunması için örnek bir çalışma yapılmaya devam ediliyor. Bitkinin korunması aynı zamanda tanıtılması için ADÜ Biyoloji bölümü de projelerine devam ettirmektedir. Kuşadası’nda bulunan kadın kooperatifleri de Tülüşah figürlü ürün tasarımları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaylaköy Muhtarlığı da, evlerini beyaza boyayıp üzerine Tülüşah motifleriyle süslemek için, yardımcı olacak ressam arayışlarına başladı. Şu anda Tülüşahların tam görülecek zamanı. Kuşadası’nın içinde, İkiçeşmelik Mahallesi Lila Evler yanında, Güvercinada ve Doğal Botanik Parkta ya da Yaylaköy Tülüşah Vadisinde görülebilmektedir” dedi.

