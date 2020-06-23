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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası plajlarında Avrupa standartlarında düzenleme yapılacak

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolle Kuşadası Belediyesi'ne devredilen plajlarda incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm plajları Avrupa standartlarına göre düzenleyeceklerini belirterek "Tüm çabamız Kuşadası'nı daha ileriye taşımak için. Aydın Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde Kuşadası'nı örnek bir turizm kenti haline getireceğiz" dedi.

Kuşadası plajlarında Avrupa standartlarında düzenleme yapılacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolle Kuşadası Belediyesi’ne devredilen plajlarda incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm plajları Avrupa standartlarına göre düzenleyeceklerini belirterek “Tüm çabamız Kuşadası’nı daha ileriye taşımak için. Aydın Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde Kuşadası’nı örnek bir turizm kenti haline getireceğiz” dedi.
Kuşadası’nda bulunan 9 plajın işletmesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol doğrultusunda Kuşadası Belediyesi’ne devredildi. Belediye Başkanı Ömer Günel, içlerinde dünyaca ünlü Mavi Bayraklı Kadınlar Denizi Plajı’nın da yer aldığı 9 plajı dolaşarak yapılması gereken düzenlemelerin tespiti amacıyla incelemede bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Volkan Alkış, Özgün Limoncu ve Tibet Özer’in de eşlik ettiği inceleme gezisinde Başkan Ömer Günel, plajlar ile ilgili yapılması gerekenleri ilgili birim müdürlerine ileterek gerekli çalışmaların bir an evvel tamamlanmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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