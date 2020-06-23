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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Jeoterma kaynaklı tarımsal üretim 5 yıl içinde 5 kat artacak” JESDER Başkanı Şentürk; Jeotermal tarım, elektrik üretiminden sonra ikinci yatırım konusu

İHA

Aydın'da yasası çıkıncaya kadar en çok istenilen yatırımların başında gelen yasası çıktıktan sonra bazı gruplar tarafından en çok şikayet edilen konuların başında yer alan jeotermal kaynakların tarımsal üretime de ciddi atkı sağlayacağı belirtildi. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'de jeotermal kaynaklı tarımsal üretimin önümüzdeki 5 yıl içinde 5 kat arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

“Jeoterma kaynaklı tarımsal üretim 5 yıl içinde 5 kat artacak” JESDER Başkanı Şentürk; Jeotermal tarım, elektrik üretiminden sonra ikinci yatırım konusu

Aydın’da yasası çıkıncaya kadar en çok istenilen yatırımların başında gelen yasası çıktıktan sonra bazı gruplar tarafından en çok şikayet edilen konuların başında yer alan jeotermal kaynakların tarımsal üretime de ciddi atkı sağlayacağı belirtildi. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye’de jeotermal kaynaklı tarımsal üretimin önümüzdeki 5 yıl içinde 5 kat arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
JES yatırımcıları, ikinci yatırım konusu olan jeotermal kaynaklar ile tarımsal üretim konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de hali hazırda 4 bin dekarlık alanda jeotermal kaynaklı sera yapıldığını kaydeden JESDER Başkanı Ufuk Şentürk; "Jeotermal kaynaklı tarımsal üretim, üyelerimizin tamamının ikincil yatırım konusu. 5 yıl içinde jeotermal kaynaklı sera alanını 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Jeotermal kaynakların ülkemizdeki kullanım alanlarını artırmak ve Türkiye'ye daha fazla katma değer oluşturmak için hem yatırıma hem de araştırma ve geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden JESDER üyeleri, jeotermal ısıtmanın ardından gündemine jeotermal tarımı aldı. Jeotermal tarımın elektrik üretiminin ardından ikincil yatırım konusu olduğunu belirten JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgeleri” (TDİOSB) çalışmaları kapsamında yer tahsis çalışmalarına geçildiğini belirtti.
“Aydın Efelerde 650 dönüm alanda kurulacak”
Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Şentürk; "TDİOSB çalışmaları kapsamında Aydın Efeler'de 650 Dönüm ve Manisa Alaşehir'de bin 500 dönümde yer belirleme çalışmaları sonuçlandı. Denizli Sarayköy'de ise 650 dönümlük altyapı ve arazi tahsis çalışmaları tamamlanarak arazi dağıtımları yapıldı. TDİOSB çalışmaları kapsamında yılsonuna kadar 2 bin 800 dönüm arazide seraların inşasına başlanması planlanıyor” ifadelerini kullandı.
"Çiftçimizin üretim maliyetini düşürmeyi hedefliyoruz”
Türkiye'de toplam 13 bin dekar sera alanında ısıtma yapıldığını, TÜBİTAK verilerine göre toplam alanın yüzde 30'u oranında yaklaşık 4 bin dekarlık alanda jeotermal ısıtma yapıldığını belirten Şentürk; "JESDER olarak hedefimiz bu alanı önümüzdeki 5 yıl içinde 45 katına çıkarmak, optimum düzeyde kaynağımızdan faydalanmak. Hali hazırda bu seralarda yoğun olarak domates, süs bitkileri, salatalık, çilek gibi meyve ve sebze yetiştiriliyor. Jeotermal kaynaklı seralar ile çiftçimizin maliyetlerini en aza indirmeyi hedefliyoruz." Dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile pek çok belediyenin jeotermal kaynaklı seracılığı desteklediğini ve çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Şentürk, ikincil jeotermal yatırımları için en uygun bölgeleri Ege ve Güney Marmara olarak açıklarken, seracılığın haricinde meyvesebze kurutmacılığı ve balık yetiştiriciliği faaliyetlerinde de bu kaynakların kullanılabileceğini belirtti. Şentürk, jeotermal kaynaklı seracılık için Aydın başta olmak üzere, Afyon, Gaziantep, Nevşehir, Kayseri, Manisa, Denizli, Antalya'nın da jeotermal kaynaklı seracılık için en doğru şehir olarak belirtti.
"Verimi en az iki kat arttırıyor”
Seracılıkta yetiştirilen ürünün kalitesinin ve veriminin, yetiştirilen bitkinin istediği çevre koşullarının yaratılmasına bağlı olduğuna dikkat çeken JESDER Başkanı Ufuk Şentürk şöyle konuştu; “Bu alanlarda yetiştirilen bitkiler genelde yaz bitkileri olduğu için yüksek sıcaklık istiyor. Biz bu ısıyı jeotermal enerjiden sağlayarak hem seracılık maliyetlerini düşürüyoruz hem de ürünün yetişmesi için uygun ortamı sağlıyoruz. Sera içi sıcaklık artışında her 10 derecelik artışın bitki gelişimini 2 kat arttırdığı belirlendi. Örneğin Aydın’da jeotermal ısıtmasız seralarda yılda 2 dönem halinde yapılan araştırmalarda dekarda 1220 ton arası verim alınırken, jeotermal ısıtmalı seralarda bu verim 3040 tona varmakta. Modern teknolojilerle kurulan seralarda toprak kullanılmadığını için bu nedenle topraktan gelebilecek herhangi bir hastalığa karşı ilaç kullanımına da gerek kalmıyor. Sıcaklık kontrolü bilgisayar vasıtası ile yapıldığı için sıcaklık kontrol ve dengesi verimli bir şekilde çalışıyor.”
"Yeni istihdam kapısı olacak”
Jeotermal kaynaklı seracılığın binlerce kişiye yeni iş kapısı olacağına dikkat çeken Ufuk Şentürk, Türkiye'nin doğusundan batısına zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğunu özellikle kurutmada yeni bir başarı hikayesi yazılabileceğini belirterek; "Jeotermal kaynak kullanılarak ısıtmada ise mevsime bağlı olmadan 7/24 kurutma sağlayabilir ve hem kurutma süresini kısaltır hem de maliyeti düşürmüş olursunuz. Hem de daha temiz bir işlem gerçekleşmiş olur. İzmir Kırşehir, Manisa, Ankara gibi pek çok şehrimizde bu işlem uygulanmaktadır. Şu an kurutma potansiyelimizde yılda 5 bin ton" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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