Nazilli Belediyespor güç depoluyor

<br>Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor 18 Temmuz'da yeniden başlaması planlanan sezon için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. <br>Günde çift idman yaparak kondisyon ve güç depolayan oyuncular, özel olarak hazırlanmış antrenman programlarını uyguluyor. Teknik direktör Yavuz İncedal takımın genel performansından memnun olduğunu dile getirdi. İncedal, "Hedefimiz Play-Off. Koronavirüs salgını nedeniyle aylarca futboldan uzak kaldık. Lig başlayınca Play-Off hedefimize ulaşmak için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK<br>2020-06-23 11:40:02<br>
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