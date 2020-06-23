Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi’nde yetenek sınavı başvuruları başladı

Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, 20202021 eğitim öğretim yılı yetenek sınavı başvuruları başladı. Başvuruların 29 Haziran 2020 tarihine kadar bireysel olarak eokul sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Okul idaresi tarafından yapılan açıklamada başvuruda bulunan öğrencilerin başvuru aşamasında Resim veya Müzik Bölümlerinden birisini tercih edeceklerini ve tercih ettikleri alanlardan 01 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yetenek sınavlarına alınacakları belirtilirken, sınava girecek öğrenci listelerinin ise 30 Haziran 2020 tarihlerinde velilere Eokulda ve http://aydingsl.meb.k12.tr/ web adresinde açıklanacağını belirtti.

Yapılacak yetenek sınavlarında 50 ve üzerinde puan alan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Yetenek Sınavı Puanının yüzde 70’i ve OBP’ nin yüzde 30’ unu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacağı belirtildi. Yerleştirmenin en yüksek yerleştirme puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar yapılacağı açıklandı. Merkezi olarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra kayıt hakkı kazanan adayların çalışma takviminde belirtilen tarihte eOkul Sisteminden ilan edileceği açıklandı.

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