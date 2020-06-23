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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Yakup Efe'nin yaşam tutunabilmesi için 200 bin liraya ihtiyaç var

DHA

Murat GÜRKANBahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kenan (32) ve Nehir Kader Ertürk (22) çifti, 6 aylık oğulları Yakup Efe'nin kök hücre tedavisi için 200 bin lira gerekli olduğunu belirterek, hayırseverlerden yardım istedi. Nazilli'de pazarcılık yapan Kenan ve Nehir Kader Ertürk çifti, 6 ay önce dünyaya gelen tek çocukları Yakup Efe'yi, 1 aylıkken yüksek ateş şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tahlil, tetkik ve muayene sonucu minik Yakup Efe'nin ciğerlerine kaçan anne sütü nedeniyle enfeksiyon kaptığı belirlenip, Denizli Pamukkale...

Minik Yakup Efe'nin yaşam tutunabilmesi için 200 bin liraya ihtiyaç var

<br>Murat GÜRKANBahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kenan (32) ve Nehir Kader Ertürk (22) çifti, 6 aylık oğulları Yakup Efe'nin kök hücre tedavisi için 200 bin lira gerekli olduğunu belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.<br>Nazilli'de pazarcılık yapan Kenan ve Nehir Kader Ertürk çifti, 6 ay önce dünyaya gelen tek çocukları Yakup Efe'yi, 1 aylıkken yüksek ateş şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tahlil, tetkik ve muayene sonucu minik Yakup Efe'nin ciğerlerine kaçan anne sütü nedeniyle enfeksiyon kaptığı belirlenip, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, yoğun bakıma alınan Yakup Efe'nin ciğerinde kanama oldu, minik kalbi durdu. Yakup Efe bebeğin duran kalbi tekrar çalıştırıldı ancak bu defa beyninin sol bölümü hasar gördü. Buna bağlı olarak emme ve yutma fonksiyonlarını kaybeden Yakup Efe'nin sol kulağında da işitme kaybı meydana geldi.<br>Doktorlar, KenanNehir Kader Ertürk çiftine çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için kök hücre tedavisine ihtiyaç olduğunu bildirdi. Aile, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Burada Yakup Efe bebeğin raporlarını inceleyen doktorlarda kök hücre tedavisi ile sağlına kavuşabilmesinin mümkün olduğunu belirtip, Ertürk çiftini, bir özel hastaneye yönlendirdi. Bu özel hastane 6 seans sürecek tedavi için 200 bin lira istedi.<br>Pazarcılık yaparak kazandığı aylık ortalama 3 bin lira dışında hiçbir geliri olmayan, bunun da 750 lirasını kira olarak ödeyen Kenan Ertürk, maddi durumunun yeterli olmadığını belirterek, "Çocuğumuzun her geçen gün gözümün önünde eriyip gitmesi bizi kahrediyor. Çaresiz durumdayız. Çocuğumuzun tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.<br>Yardım için Nazilli Kaymakamlığı'na da başvurduklarını belirten Kenan Ertürk, "Bizden çocuğumun raporlarını istediler. Ancak, istenen bu raporların hastaneden çıkması bir ayı buluyor. Bizim ise kaybedecek zamanımız yok. Çocuğumun yaşama tutunabilmesi için bir an önce bu parayı bulmamız şart" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKANBahattin ALBAYRAK<br>2020-06-23 16:22:09<br>

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