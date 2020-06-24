Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

Otizmli Hiranur ve Miraç'ın "salıncak" hayali gerçek oldu

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<br>Murat GÜRKAN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.<br>Yıldıztepe Mahallesi, 96 Sokak'ta, park halindeki bir otomobilin motor kısmından, dün akşam saatlerinde kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sahibine kaputu açtırıp, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin motor aksamında sıkışan sokak kedisi, 1 saatlik çaba sonucunda bulunduğu yerden çıkartılabildi. Korktuğu belirlenen kedi, kurtarılır kurtarılmaz hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN <br>2020-06-24 12:30:50<br>

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