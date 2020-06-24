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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik çalışması başlatıldı

İHA

Aydın şehir merkezinden geçen Tabakhane Deresi'nin temizliği için Efeler Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Dereyi temizlemek için belediye ekipleri tarafından koskoca kepçeler önce vinç yardımı ile havadan dereye indirildi. Ardından derede temizlik çalışması başlatıldı.

Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik çalışması başlatıldı

Aydın şehir merkezinden geçen Tabakhane Deresi’nin temizliği için Efeler Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Dereyi temizlemek için belediye ekipleri tarafından koskoca kepçeler önce vinç yardımı ile havadan dereye indirildi. Ardından derede temizlik çalışması başlatıldı.
Efeler Belediyesi’nin Tabakhane Deresi’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmanın kapsamını genişleten Efeler Belediyesi, Devlet Su İşleri’nin sorumluluk alanında olduğu belirtilen dereye vinçle 4 iş makinesi indirip detaylı bir temizlik çalışmasına başladı.
Efeler Belediyesi, Paşa Yaylası’ndan doğup Efeler ilçesi’nin ortasından geçerek Menderes Nehri’ne dökülen Tabakhane Deresi’nde sabahın erken saatlerinde temizlik çalışması başlattı. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmasını denetlemek için alana geldi. Beraberindeki birim müdürleri ile uygulamayı dikkatle inceleyen Başkan Atay, gerçekleştirilen işlemle ilgili bilgi aldı.
Efeler için çalışan tüm personeline teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, “Tabakhane Deresi’ndeki kirlilik nedeniyle Efeler halkının sağlığını tehdit eden sonuçlar ortaya çıkmıştı. Dere yataklarının bakımsız ve kirli olması bakteri oluşumuna ve sel riskine sebep oluyor. Biz halkımızın sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Efeler halkının sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadele ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, Tabakhane Deresi’nde sürdürdükleri temizlik çalışmalarına detaylı bir şekilde devam ediyor. İlk etapta dereye atılan yabancı maddeleri temizleyen ekiplerimiz, şimdi de iş makineleri yardımıyla birikintiye sebep olan yabani otları temizliyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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