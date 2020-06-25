CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu’yu eleştirdi Başkan Çankır, Aksu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu’yu eleştirdi Başkan Çankır, Aksu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi

İHA

CHP Aydın İl başkanı Ali Çankır, yaptığı basın açıklaması ile eski Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu'yu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirerek "Bu işler sosyal medyadan tehditle olmaz. Amacın koltuk ise sana bir koltuk alalım evinde otur dinlen" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu’yu eleştirdi Başkan Çankır, Aksu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi

CHP Aydın İl başkanı Ali Çankır, yaptığı basın açıklaması ile eski Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu’yu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirerek “Bu işler sosyal medyadan tehditle olmaz. Amacın koltuk ise sana bir koltuk alalım evinde otur dinlen” ifadelerini kullandı.
Aydın kentinin dokularında saygı şehrin insanlarında da sevgi olduğunu belirterek açıklamasına başlayan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır açıklamasında “Siyaset arenasında gittiği her partide yüz bulamayan, sırt çevrilen Aksu, Aydın'ı ‘Dingonun ahırı’ sanmış olacak ki külhanbeyliğine soyunmuş. Mental yetmeyince trollüğe soyunmuş, yazacak bir şey bulamayınca tehtite başvurmuş koltuk meraklısı şahıs. Amacı siyasette koltuk ise o artık olmuyor. Biz sana alalım bir koltuk otur onda dinlen evinde. Öyle bizim Efeler İlçe Başkanımızın açıklamalarına verecek cevap bulamayınca 'Döverim’ falan ile olmaz bu iş. Seni sevenler var ve onlara saygımız da var. Lakin bu iş bu yaşta olmaz. Hele bu iş tehtit ile hiç olmaz. Her şeyi büyükler bilmez. Akıl yaşta değil baştadır ve aynı zamanda akıl akıldan da üstündür. Senden üstün olanı senin seviyene çekmeye çalışma. Bırak artık bu kentin yakasını da hizmet yapanları bu işlerle meşgul etme. Efeler İlçe Başkanımızın açıklamalarının sonuna kadar arkasındayım, yanındayım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydem'den elektrik fatura borçlarına 9 taksit imkanı
YEREL HABERLER Aydem'den elektrik fatura borçlarına 9 taksit imkanı
Nazilli'deki kültür varlıkları koruma altına alınıyor
YEREL HABERLER Nazilli'deki kültür varlıkları koruma altına alınıyor
Nazilli’deki yaşlı çifte, Başkan Çerçioğlu sahip çıktı
YEREL HABERLER Nazilli’deki yaşlı çifte, Başkan Çerçioğlu sahip ...
Efeler’de Vefa personeline teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Efeler’de Vefa personeline teşekkür belgesi verildi
Kaymakam Şahin, şehit annesine buzdolabı hediye etti
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin, şehit annesine buzdolabı hediye etti
Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı
YEREL HABERLER Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik ...
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy poşusunu taktı Efeler Ziraat Odası, önce poşu ve kasket hediye etti ardından ilin tarımı hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy poşusunu taktı Efeler ...
Kuşadası'nda araç yangını
YEREL HABERLER Kuşadası'nda araç yangını
Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşk’te çalışıyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşk’te çalışıyor
Cezaevine girmemek için yaptığı akıllara durgunluk veren planı, polis bozdu
YEREL HABERLER Cezaevine girmemek için yaptığı akıllara durgunluk ...
Donduran Kulesi’nde çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Donduran Kulesi’nde çalışmalar hızlandı
Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik ...
Didim Belediyesi indirim protokollerine devam ediyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi indirim protokollerine devam ediyor
Söke’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Söke’de uyuşturucu operasyonu
Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı
Nazilli'de Mert'e 1'inci Lig kancası
YEREL HABERLER Nazilli'de Mert'e 1'inci Lig kancası
Nazilli Belediyespor'da testler negatif
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da testler negatif
Önce gökyüzünde hortum görüldü, sonra çatılar yerle bir oldu
YEREL HABERLER Önce gökyüzünde hortum görüldü, sonra çatılar yerle ...
Kuşadası Belediyesi, karne alan öğrencilere uçurtma hediye etti
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi, karne alan öğrencilere uçurtma ...
Aydın, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il oldu
YEREL HABERLER Aydın, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ...
Aydın’da sıcaklıklar artacak
YEREL HABERLER Aydın’da sıcaklıklar artacak
Büyükşehir işbirliği ile Germencik’in çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir işbirliği ile Germencik’in çehresi ...
Aydın'da beyaz altının kuruması engellenecek
YEREL HABERLER Aydın'da beyaz altının kuruması engellenecek
Yine hesap ödemedi, yine gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yine hesap ödemedi, yine gözaltına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X