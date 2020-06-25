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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’de çok şey değişti”

İHA

AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’de çok şey değişti”

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’de yatırımların ve hizmetlerin daha hızlı uygulamaya konulduğunu ifade etti.
AK Partili Yavuz yaptığı açıklamada, “24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin üzerinden iki yıl geçti. Her zaman aziz milletimizin güveni ve desteğini alan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle başlayan yeni süreçte ülkemizin seçilen ilk devlet başkanı olmuş, bizlerde Aydın Milletvekili olarak yüce mecliste aziz milletimizin emrine, ilimize, ülkemize hizmet etme görevine gelme onurunu yaşamıştık. Öncelikle aziz milletimize bize olan güven ve destekleri dolayısıyla şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Başkan Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu süreçte Türkiye’de gerçekten çok şey değişti. Değişmeye de devam ediyor. Parlamenter sistemdeki çift başlılığın bu yeni sistemle ortadan kaldırılması, bazı Bakanlıkların birleştirilmesiyle artık ülkemizde yatırım ve milletimize hizmet konusunda alınan kararlar eski sisteme göre çok daha hızlı uygulamaya konuluyor. Şeyh Edebali' nin ifade ettiği "insanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü düstur edinen bir siyasi anlayışa sahip olan AK Parti, tüm engellemelere rağmen bu güne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok köklü reformu hayata geçirerek demokrasinin aksayan yönlerini iyileştirmiştir. İyileştirmeye de devam edecektir. Her alanda Yerli ve Milli üretime verilen önem ile ülkemiz gücüne güç katmaktadır. Dünya’yı etkileyen Korona virüs salgınıyla mücadele sürecimizde, Sağlık sistemimizin ve bu süreçten etkilenen tüm vatandaşlarımıza devletimiz tarafından verilen maddi desteklerin yanı sıra, farklı ülkelere yapılan yardımlar ile ekonomimizin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. Ülkemizin bu kadar istikrarlı bir şekilde hedeflerine emin adımlarla ilerlemesinde hiç şüphesiz Başkan Erdoğan’ın rolü çok büyüktür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Vatan ve Bayrak aşkıyla aziz milletimize hizmet edebilmek adına gece gündüz demeden çalışmaktadır. Onun bu kadar cesur ve kararlı duruşu bazı kesimleri halen daha rahatsız etmektedir. Onlar her ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar şu bir gerçektir ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, kendimize ufuk çizgisi bir kızıl elma olarak belirlediğimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Allah’ın izni ile ulaşacaktır. Çünkü hamdolsun ki vatanı ve milleti için her daim dik duran, cesur bir lidere sahibiz. Bakınız 2002’den bu güne, özellikle muhalefetin ve dış güçlerin her yapamazlar dediği reform veya yatırımı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz” diyerek Türkiye’nin birçok alanda ilerleme kaydetmeye devam ettiğini söyledi.

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