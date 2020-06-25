Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

İHA

Kuşadası'nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçak sigara ve tütün operasyonunda çok sigara ve tütün ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kuşadası’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçak sigara ve tütün operasyonunda çok sigara ve tütün ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından kaçak tütün ve kacak sigara imalatçılarına karşı operasyon gerçekleştirildi. İkiçeşmelik Mahallesinde bir evde kacak sigara imalatı yapıldığına yönelik olarak alınan bilgiler doğrultusunda söz konusu adrese KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda 20 kilogram tütün, 22 paket ve toplam 440 adet makaron sigara ve 1 adet tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon sırasında ayrıca evde bulunan A. Ö. isimli şüpheli şahıs da yakalanarak, gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke Belediyesi YKS öncesi tüm okulları ilaçladı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi YKS öncesi tüm okulları ilaçladı
Başkan Kaya'ya emniyetten koruma tahsis edildi
YEREL HABERLER Başkan Kaya'ya emniyetten koruma tahsis edildi
Aydın Veteriner Hekimleri Odası'ndan Vali Aksoy'a ziyaret
YEREL HABERLER Aydın Veteriner Hekimleri Odası'ndan Vali Aksoy'a ...
Nazilli'de tüm kahvehaneler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Nazilli'de tüm kahvehaneler dezenfekte ediliyor
Kuşadası’nın sevilen simalarından Erol Soysal hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuşadası’nın sevilen simalarından Erol Soysal ...
Dolandırıcının Aydın'da yakalandığını öğrenen Fatma nine, gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Dolandırıcının Aydın'da yakalandığını öğrenen Fatma ...
Kuşadası’nın eski mahallesi, ilçenin modern yüzü oldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nın eski mahallesi, ilçenin modern yüzü oldu
Didim'de 130 adet tarihi sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim'de 130 adet tarihi sikke ele geçirildi
Didim'de kumar oynatılan işletmeye polis baskını
YEREL HABERLER Didim'de kumar oynatılan işletmeye polis baskını
AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’de çok şey değişti”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Başkan Erdoğan liderliğinde ...
Doğanbey, taş evleri saran çiçekleri ile ayrı bir güzelliğe büründü
YEREL HABERLER Doğanbey, taş evleri saran çiçekleri ile ayrı bir ...
Aydem'den elektrik fatura borçlarına 9 taksit imkanı
YEREL HABERLER Aydem'den elektrik fatura borçlarına 9 taksit imkanı
Nazilli'deki kültür varlıkları koruma altına alınıyor
YEREL HABERLER Nazilli'deki kültür varlıkları koruma altına alınıyor
CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu’yu eleştirdi Başkan Çankır, Aksu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu’yu ...
Nazilli’deki yaşlı çifte, Başkan Çerçioğlu sahip çıktı
YEREL HABERLER Nazilli’deki yaşlı çifte, Başkan Çerçioğlu sahip ...
Efeler’de Vefa personeline teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Efeler’de Vefa personeline teşekkür belgesi verildi
Kaymakam Şahin, şehit annesine buzdolabı hediye etti
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin, şehit annesine buzdolabı hediye etti
Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı
YEREL HABERLER Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik ...
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy poşusunu taktı Efeler Ziraat Odası, önce poşu ve kasket hediye etti ardından ilin tarımı hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy poşusunu taktı Efeler ...
Kuşadası'nda araç yangını
YEREL HABERLER Kuşadası'nda araç yangını
Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşk’te çalışıyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşk’te çalışıyor
Cezaevine girmemek için yaptığı akıllara durgunluk veren planı, polis bozdu
YEREL HABERLER Cezaevine girmemek için yaptığı akıllara durgunluk ...
Donduran Kulesi’nde çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Donduran Kulesi’nde çalışmalar hızlandı
Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X