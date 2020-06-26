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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacasu Müftülüğü'nden kan bağışı

İHA

Türkiye genelinde kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan kampanya kapsamında Karacasu İlçe Müftülüğü kan bağışında bulundu.

Karacasu Müftülüğü'nden kan bağışı

Türkiye genelinde kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan kampanya kapsamında Karacasu İlçe Müftülüğü kan bağışında bulundu.
Korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından Türk Kızılay, resmi internet sitesinden kan stoklarının azaldığını açıkladı. Stoklardaki azalma talesemi, kösemi ve kanser gibi kan ihtiyacı olan hastaları tedirgin ederken vatandaşlar kan bağışında bulunmak için seferber oldu. Aydın'ın Karacasu ilçe Müftlüğü personeli de konuya duyarsız kalmadı. Müftülük personeli İlçe Müftü Vekili Ömer Mercan öncülüğünde kan bağışında bulunarak, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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