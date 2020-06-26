Söke'de Vefa Grubu personeline teşekkür belgesi verildi

Aydın’ın Söke ilçesinde Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu personeline teşekkür belgesi verildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve Sosyal Vefa Destek Grubu'nda gönüllü olarak görev alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ile birlikte Vefa Sosyal Destek Gurubu’nda görev yapan personel sayısında azaltılmaya gidildi. Söke ilçesinde pandemi sürecinde binlerce kişinin yardımına koşan ve görevlerini tamamlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Vefa Personelleri Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Vefa Grubu’nda görev yapan personellere teşekkür ederek, “Zor zamanda gönüllü olarak vatandaşlarımıza hizmet için koşanlar bir kez daha, yufka yüreklilerle değil koca yüreklilerle çetin yolların kolay aşılacağını gösterdiler. Özveri ile çalışan personellerimize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



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