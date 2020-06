Başkanlar el ele verdi, Köşk esnafı modern bir binaya kavuştu

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaklaşık 40 yıldır esnaf ve sanatkara hizmet veren bina yenilenerek modern bir görünüme kavuştu. İlçedeki yaklaşık 1200 esnafa hizmet veren binanın yenilenmesi ile Köşk Meydanı da yeni bir görünüme kavuştu.

Köşk esnafına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Memduh Gölcük ve Köşk Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ergücü, yönetim kurulu kararı ile yeniledikleri binada A’dan Z’ye her şeyin en ince ayrıntısına kadar dikkat edilerek yapıldığını belirterek “yapılan tadilatla esnafımızın hizmetine sunduk. 1996 yılında personel maaşını bile ödemekte zorluk yaşayan bir oda ve kooperatifimiz bugün kurumsal yapısıyla modern bir binada esnaf ve sanatkara en iyi hizmeti veriyor” dedi.

Türkiye’nin en önemli incir, kestane ve zeytin üretiminin yapıldığı bölgelerin başında gelen Köşk ilçesinde esnaf ve sanatkara daha iyi hizmet edebilmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile hiçbir yere borçlanmadan binanın tadilatını yaptıklarını belirten Başkan Gölcük, “Köşk meydanında bulunan bu binamızın 2 katı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ne 2 katı da Köşk esnaf Odası’na ait. 2002 yılında göreve geldiğimizde ilçede esnaf ve sanatkarımızın hizmet alacağı Halk bankası bile yoktu. Kendi binamızın iki katını Halk Bankası’nın hizmetine sunduk. 7 yıl boyunca en küçük bir işi için Sultanhisar ilçesine gidip gelmek zorunda olan esnaf ve sanatkarımızın ayağına banka hizmetini getirdik. Köşk ilçemiz aynı zamanda ilin önemli ticaret merkezlerinden biridir. Banka başka yere taşınınca yeniden kendi mülkümüzde hizmet vermeye başlayarak 40 yıllık binamızı da iki kurumun başkan ve yönetim kurulunun kararı ile yeniledik” diyerek bu işin hiçbir yere borçlanılmadan Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Köşk Esnaf Odası’nın birikimi ile gerçekleştirildiğini söyledi.

“Köşk esnafımıza 60 milyon kredi kullandırdık”

Göreve geldiği günden bu yana Köşk Esnaf ve Sanatkarına en iyi hizmeti vermeye çalıştığını ve bunun huzuru içinde olduğunu belirten Başkan Memduh Gölcük, “Şu an itibariyle kullandırdığımız kredi miktarı 60 milyon civarında. Bu yıl için yaklaşık 35 milyon TL hedefliyoruz. Esnaf ver sanatkarın her türlü ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun yanında pandemi dönemi esnaf destek kredisi vermeye devam ediyoruz. Plasman konusunda bize her türlü desteği veren tüm ilgililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Köşk esnafına en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Köşk Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ergücü de, “Binada sadece hizmet noktaları değil aynı zamanda toplantı salonları da oluşturduk.Bu salonumuzda meslek grupları ile ilgili toplantılarımızı rahatlıkla yapıyoruz. Bizler gelip geçiciyiz. Bu kalıcı hizmet tüm esnaf ve sanatkarımızın” diyerek salonda yönetim kurulu toplantılarının yanı sıra meslek grupları toplantılarının da yapılabileceğini söyledi.

