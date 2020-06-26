Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 101.56 gram kristal tabir edilen uyuşturucu yakalanırken, gözaltına alınan bir şüpheli de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada isminin N.G. olduğu ortaya çıkan şüphelinin gerçekleştirilen üst aramasında siyah poşet içerisinde 101.56 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan narkotik ekipleri, gözaltına aldıkları N.G. isimli şüpheliyi de sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen N.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.