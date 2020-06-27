Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Mustafa Beki (45) öldü. Kasksız motosiklet sürücüsünün de ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Dalama Mahallesinde meydana geldi. Nazmi Cihan Çırakoğlu (27) yönetimindeki 09 Y 5662 plakalı motosiklet, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Mustafa Beki'ye çarptı. Kazada, sürücü Çırakoğlu ve Beki yaralandı, Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.<br>Ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Beki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Çırakoğlu'nun hayati tehlikesinin ise sürdüğü bildirildi.<br>Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN <br>2020-06-27 10:52:27<br>

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