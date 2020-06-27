Aydın'da bebek ölüm hızı düştü

Aydın genelinde bebek ölüm hızında düşüş yaşanmaya başladı. Aydın’da 2018 yılında yüzde 8,3 olan bebek ölüm hızı, 2019 yılında yüzde 7,5’a düştü. Bu değerler ile Aydın, 2018 yılında 47. sırada yer alırken 2019 yılında ise bebek ölüm hızının en yüksek olduğu 51. il oldu. Türkiye genelinde ise bebek ölüm hızı binde 9,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, 2019 yılında Aydın’da ölenlerin sayısı 8 bin 297 kişi oldu. Ölen kişilerin 4 bin 536 kişi ile yüzde 54,7’si erkek ve 3 bin 761 kişi ile yüzde 45,3’ü ise kadın oldu.

Kaba ölüm hızı binde 7,5

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı Aydın’da 2019 yılında binde 7,5 oldu. Türkiye genelinde ise, kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu. Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van izledi. Aydın ise kaba ölüm hızının en yüksek olduğu 15. il oldu.



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