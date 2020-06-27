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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da 25 bin öğrenci ter döktü

İHA

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 25 bin 131 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü.

Aydın’da 25 bin öğrenci ter döktü

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 25 bin 131 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter döktü.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve birçok gencin hayatlarının dönüm noktası olan YKS sınavının ilk oturumu bugün gerçekleşti. Aydın’da Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde 97 binada, bin 538 salonda gerçekleştirilen sınavda 25 bin 131 öğrenci ter döktü. Üç oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu 165 dakika sürerken, Pazar günü yapılacak olan ikinci oturum 180 dakika, üçüncü oturum ise 120 dakika sürecek.
Sınav öncesinde Covid19 pandemisi dolayısıyla gerekli tedbirler alınırken, velilerin de okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Kapıların açılması ile tek tek içeriye alınan öğrencilere el dezenfektanı verilirken, okul görevlileri ve emniyet ekipleri tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske uyarıları yapıldı.
“Başarılı olacağıma inanıyorum”
Yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını ifade eden adaylardan Deniz Çetinkaya, “Hayallerimiz için yoğun bir çalışma dönemi yaşadık. Polis olmak istiyorum. Bunun için TYT sınavına gireceğim. Korona virüs dolayısıyla zor bir dönem geçirdik ama çalıştım. Ailemin de desteği ile elimden geleni yaptım ve başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.
Merakla çocuklarını beklediler
Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde çocukları ile birlikte okullara gelen velilerin de heyecanlı olması dikkat çekti. Okul önünde heyecanlı ve meraklı bir şekilde çocuklarını bekleyen veliler de, “Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İnşallah istedikleri yerlere ulaşırlar” dedi.
Sınava girecek kızı için geldiğini ifade eden velilerden Erdoğan Yanık ise, “Pandemi sürecinde sınav tarihinin sürekli değişmesinden çocuklarımız önce olumlu daha sonra olumsuz etkilendiler. Aslında sınav sürecinin ileri ya da geri alınması çocuklarımız üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çocuklarımız sınava odaklandılar ve sınavın sadece o saatine odaklandılar. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Allah, emeklerinin karşılığını boşa çıkarmasın” dedi.
Sınav bitimine kadar okul önünden ayrılmayan velilerin bazıları kitap okuyarak, bazıları dua ederek bazıları da diğer veliler ile sohbet ederek çocuklarının çıkmasını bekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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