Germencikli 'Milyoncu Coşkun' sevenlerini üzdü

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve ilçedeki herkesin 'Milyoncu Coşkun' olarak tanıdığı ilçenin sevilen yüzü Coşkun Erten hayatını kaybetti.

Germencik ilçesi Yedieylül Mahallesi'nde yaşayan, vatandaşlar tarafından oldukça sevilen 28 yaşındaki Coşkun Erten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diyabet rahatsızlığı bulunan Coşkun Erten kısa bir süre önce artan rahatsızlıkları nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabaha karşı durumu ağırlaşan Erten, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erten'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şeyh Mehmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.