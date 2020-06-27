Aydınlı gençler Milli Takım kampına davet Edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı gençler Milli Takım kampına davet Edildi

İHA

1119 Eylül tarihlerinde Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası için hazırlıklar başladı. Başlayan hazırlıklar ile birlikte Aydınlı 2 genç sporcu da Milli Takım Kampına davet edildi.

Aydınlı gençler Milli Takım kampına davet Edildi

1119 Eylül tarihlerinde Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası için hazırlıklar başladı. Başlayan hazırlıklar ile birlikte Aydınlı 2 genç sporcu da Milli Takım Kampına davet edildi.
20 Haziran’da Ankara’da başlayan ve şampiyonaya kadar devam edecek olan Gençler Erkekler Milli Takım Avrupa Hazırlık Kampı’na Aydın Yıldız Spor Kulübü sporcularından 55 kg sikletinde Sedat Atsız Milli Takım Kampına davet edildi.
Konya’da başlayan 23 Yaş Altı Kadınlar Milli Takım Avrupa Hazırlık Kampına ise Aydın Yıldız Spor Kulübü sporcularından Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak Aydın’ın gururu olan Milli Sporcu Ayşegül Çakın davet edildi.
“Başarılı olacaklarına inanıyorum”
Kulüplerinden 2 sporcunun Milli Takım Kampına davet edilmesinden mutlu olduklarını ifade eden Aydın Yıldızspor Kulüp Başkanı Kaya Özcan; “Aydınımızın gururu olan 2 sporcumuz Finlandiya’da düzenlenecek olan şampiyona için kampa davet edildi. Bu, kulübümüz adına çok önemli bir gelişme. 2 genç arkadaşımızın daha öncelerde de olduğu gibi bu şampiyonada da Aydın’ı ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Her ikisine de başarılar diliyorum. Sporcularımızın gelişiminde destek olan Yunus Emre hocamızı da tebrik ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler Belediyesi gençleri YKS’de yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi gençleri YKS’de yalnız bırakmadı
Germencikli 'Milyoncu Coşkun' sevenlerini üzdü
YEREL HABERLER Germencikli 'Milyoncu Coşkun' sevenlerini üzdü
Aydın’da 25 bin öğrenci ter döktü
YEREL HABERLER Aydın’da 25 bin öğrenci ter döktü
Nazilli Belediyespor devam kararından memnun 
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor devam kararından memnun 
Büyükşehir YKS sınavına giren öğrencilere maske ve su dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir YKS sınavına giren öğrencilere maske ve su ...
Kuşadası'nda ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuşadası'nda ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Aydın'da bebek ölüm hızı düştü
YEREL HABERLER Aydın'da bebek ölüm hızı düştü
Aydın BŞB desteği ile Hamzabali tarla ve bahçe yolları düzeltiliyor
YEREL HABERLER Aydın BŞB desteği ile Hamzabali tarla ve bahçe ...
Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında intihar etti
YEREL HABERLER Geçen yıl önce ölen eşinin mezarı başında intihar ...
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu
Aydın’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Feci kaza kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Feci ...
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi hastanede ...
Tarlasına su taşıyan çiftçi traktör kazasında öldü Traktör ikiye bölündü, sürücü öldü
YEREL HABERLER Tarlasına su taşıyan çiftçi traktör kazasında ...
Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nda sosyal mesafeli deniz, kum ve güneş keyfi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nda sosyal mesafeli ...
Aydın’da Salı Pazarı açılıyor
YEREL HABERLER Aydın’da Salı Pazarı açılıyor
Altın Güvercin Beste Yarışması için geriye sayım başladı
YEREL HABERLER Altın Güvercin Beste Yarışması için geriye sayım ...
Nazilli’de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Nazilli’de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
Aydın’da AFAD gönüllülerine Yangın Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aydın’da AFAD gönüllülerine Yangın Eğitimi verildi
Nazilli polisinden sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli polisinden sahte içki operasyonu
Kuşadası Belediyesi, koronavirüs ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi, koronavirüs ile mücadeleye ...
3 ilin rehber odalarından Efes'te tanıtım atağı
YEREL HABERLER 3 ilin rehber odalarından Efes'te tanıtım atağı
Koçarlı Belediyesi’nin “Sevgi Çatısı” projesi yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi’nin “Sevgi Çatısı” projesi yoğun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X