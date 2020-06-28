Kaymakam Yücel’den kan bağışına destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kızılay Kuşadası Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına, Kaymakam Sadettin Yücel, daire amirleri ve kamu çalışanları destek verdi.

Kuşadası sahil bandındaki İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında kan verdikten sonra açıklamalarda bulunan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı. Pandemi sürecinde kan bağışının azaldığına dikkati çeken Kaymakam Yücel, “ Kuşadası kan bağışı konusunda çok duyarlı bir şehir. Ancak salgın sürecinde kan bağışında azalma oldu. Kan bağışında geriye adım atmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.