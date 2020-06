Tuğba Kuruyemiş bu defa Türk Fındığına uluslararası ödül kazandırdı Tuğba Fındık Ezmesi 2020 Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü’nün sahibi oldu

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş tarafından üretilen ‘Parçacıklı Fındık Ezmesi’ İnternational Taste İnstitute (Uluslararası Tat Enstitüsü) tarafından düzenlenen yarışmada Üstün Lezzet Ödülü kazandı. Başarıyı geleneksel hale getiren Tuğba Kuruyemiş, 2019 yılında sürülebilir fıstık ezmesi ile aldığı ödülün ardından bu yıl da parçacıklı fındık ezmesi ile 2020 yılında da Türk Fındığına üstün lezzet ödülü kazandıran firma oldu. Üst üste iki yıl Uluslararası Lezzet Ödülü alan Aydınlı firma, yerli ürünleri tanıtmak amacıyla 2021 hazırlıklarına da şimdiden başladı.

İlk defa 2019 yılında girdikleri bu yarışmada " İnternational Taste İnstitute (Uluslararası Tat Enstitüsü) logosu taşıma hakkını kazanan merkezi Aydın’da bulunan Tuğba Kuruyemiş bu yıl Türkiye’ye yeni bir ödül daha kazandırdı. Türkiye’nin bir ürününü daha en yüksek puan olan 3 yıldızla Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Amet Tonkul, Türkiye’nin adını uluslararası arenada başarı ile temsil eden ekibine ve Üretimden Sorumlu Gıda Mühendisi Ayşen Orhan’ı tebrik etti.

Belçika Brüksel merkezli İnternational Taste İnstitute (Uluslararası Tat Enstitüsü) tarafından düzenlenen lezzet testi organizasyonunda, bu yıl Parçacıklı Fındık Ezmesi ile Türk ürünü olarak yarışmaya girip yeni bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul “Yılda bir kez düzenlenen Uluslararası Tat Enstitüsü organizasyonuna, Dünya genelinden birçok kurum ve kuruluşlar katılıyor. Bu yıl 16.’sı düzenlenen ve dünya çapında pek çok gıda firmasının katılım gösterdiği böylesi önemli bir yarışmada ülkemize ödül kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Firma olarak piyasaya sunduğumuz her ürün için çok fazla özen gösteriyoruz. Bunu da dünya çapında aldığımız ödüllerle gösteriyoruz. Jüri şef ve sömeliyeler, gelen yiyecek ve içecek ürünlerini tat, koku, doku, yoğunluk, ürünün ağızda bıraktığı tat gibi çeşitli kriterleri baz alarak, kör tadım (markalar gizlenerek) testi bazında değerlendiriyor. Tadım testinden başarı ile geçen ürünler lezzet sertifikasına ve tüm dünyada Superior Taste Award adı verilen bir ödüle hak kazanıyor. Tuğba Kuruyemiş olarak iki defa bu yarışmaya girdik. Her ikisinde de ürettiğimiz ürün ödül aldı” diyerek bu ödülü hak eden çalışanlarına teşekkür etti.

Uluslararası Tat Enstitüsü, 2005 yılından itibaren her sene, altmış yıldızlı şef ve altmış içecek tadım uzmanını, dünyanın dört bir tarafından gelen tüketici gıdalarını kör tadım (markalar gizlenerek) testine tabi tutmak için bir araya getiriyor. Jüri üyelerinin, yiyecek ve içeceklerin lezzetini değerlendirmedeki profesyonel deneyimleri, onları dünyanın en nitelikli ve en tanınan jürisi yapıyor.

