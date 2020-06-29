Didim’de uyuşturucu operasyonu

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Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Didim'e uyuşturucu sevkiyatı yapan bir şahıs otogarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahsın İstanbul’dan Didim’e otobüsle uyuşturucu madde getireceği ihbarını alan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda Didim İlçe Otogarı’nda yakalanarak gözaltına alınan E.A. üzerinde yapılan arama sonucunda 24,68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen E.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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