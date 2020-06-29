Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi

<br>Bahattin ALBAYRAK/DİDİM(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinin ünlü Altınkum Plajı, tatilcilerle doldu.<br>Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Didim´de, iç turizm giderek hareketlenmeye başladı. İlçede hava sıcaklığı bugün 35 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 26 dereceye ulaştı. Güzel havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. En çok tercih edilen yerler ise, ünlü Altınkum, Saklı Cennet ve Akbük plajları oldu. Plajları dolduranlar deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Plajlarda genel olarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK <br>2020-06-29 17:23:49<br>

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