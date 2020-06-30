Kaymakam Sürücü’den bekçilere teşekkür belgesi verildi

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev yapan be bugüne kadar 14 bin 317 haneye hizmet götüren çarşı ve mahalle bekçilerini teşekkür belgesi taltif etti.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, pandemi süresince gayretli, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı İncirliova Vefa Sosyal Destek Grubu’da görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçilerini teşekkür belgesi ile taltif etti.

Kaymakam Ediz Sürücü, İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’nda gayretle çalışan çarşı ve mahalle bekçilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek bundan sonraki görevlerinde kendilerine başarılar diledi.7



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.