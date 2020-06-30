Profesörün yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor Prof. Dr. Olgun, pandemi döneminde özgür kalıp dışarıya çıkan yılanlara iyi davranılmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profesörün yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor Prof. Dr. Olgun, pandemi döneminde özgür kalıp dışarıya çıkan yılanlara iyi davranılmasını istedi

İHA

Profesörün yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor Prof. Dr. Olgun, pandemi döneminde özgür kalıp dışarıya çıkan yılanlara iyi davranılmasını istedi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görev yapan bir profesörün sürüngen sevgisi görenleri şaşırtıyor.
Türkiye'de varlığı bilinen 174 tür sürüngenin 150 türünün örneğini bulunduran ve bir şekilde telef olmuş sürüngenleri toplayıp turşusunu kuran Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, yılan ve sürüngenlerin zararlı olmadığını ve tabiatın dengesini koruduğunu belirterek, pandemi süreci dolayısıyla özgür kaldığı için daha çok dışarı çıkan yılanlara iyi davranılmasını istedi. Bilim için beslediği yılanlarla da mesai mefhumu gözetmeksizin sürekli ilgilenen Prof. Dr. Kurtuluş Olgun'un yılan ve sürüngen sevgisi görenleri şaşırtıyor.

"Zararlı zannedip sürüngenleri öldürmeyin"
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, pandemi sürecinde insanların evlerinde kalmayı tercih etmesi ile birlikte yılanların özgürlüklerini ilan ettiğini, son dönemde de insan ve yılan karşılaşmalarında artış yaşandığını kaydetti. Prof. Dr. Olgun, ayrıca yılanların düşman değil, dost olduklarını da ifade ederek, “Hiçbir yılan taciz edilmedikçe, ısırmaz, saldırmaz. Birçoğu da zaten zehirsizdir” diye konuştu.
Türkiye’nin değişik bölgelerinde kurbağalar ve sürüngenler üzerine yaptığı araştırmalar ve Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde kurduğu Zooloji Müzesi ile öğrencilerin sürüngen korkularını yenmesinde rol oynayan Prof. Dr. Olgun, yılanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Bu hayvanlar düşman değil, dost”
Zooloji Müzesi’nde Türkiye’nin değişik yörelerinden toplanmış, özellikle kurbağa ve sürüngen türlerinin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Olgun, “Türkiye’de kurbağa ve sürüngen olarak yaklaşık 174 türümüz var. Biz bu müzede 174 türün 150’sini barındırıyoruz. Bu müzenin üç amacı var. Birincisi bu müzedeki örnekler bilimsel amaçlar için kullanılıyor. Burası aynı zamanda biyoloji bölümüne ait özellikle eğitimöğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yer. Üçüncü ve en önemli görevlerinden bir tanesi korkuların yenilebildiği bir yer olması. Özellikle yılanlardan çok korkuluyor. Biz bu çok korkulan yılanların korkulan hayvanlar olmadığını dışarıdan gelen özellikle ilkokul öğrencilerini burada ağırlayıp, burada kendilerine bu hayvanların düşman değil, dost olduklarına ilişkin zararlı olmadıklarına ilişkin bilgileri vermeye çalışıyoruz” dedi.

“Zehirli ve zehirsiz yılanlar arasında belirgin farklar var”
Halk arasında yılanların hepsinin zehirli olduğuna dair bir düşüncenin var olduğunu açıklayan Prof. Dr. Olgun, “Türkiye’de sadece 19 tane zehirli yılan türü var. Onların büyük bir çoğunluğu ile karşılaşma ihtimali çok az. Çünkü 45 tanesi dışarısında diğer yılan türleri daha çok lokal yerlerde yaşıyorlar. Yani kendilerini insanlara karşı göstermiyorlar. Zaman zaman duyuyoruz Türkiye’de 45 metre yılan var diye. Türkiye’deki en uzun boylu yılanlardan bir tanesi karayılandır. Boyu da yaklaşık 2,5 metre, belki de 2.80 metre olabilir. Zehirli ve zehirsiz yılan türleri arasında çok farklı özellikler var. Bu farklardan en önemlisi kuyruk kısmında ortaya çıkıyor. Zehirli yılanlarda gövdeden sonra kısa bir kuyruk geliyor. Ama bir zehirsiz yılanda gövdeden sonra ince uzun gittikçe inceleşen bir kuyrukla karşılaşıyoruz. Zehirli yılanların baş yapıları üçgen şekilde ve boyun bölgesi belli olurken, zehirsiz yılanlarda baş kısmı oval şekilde ve boyun bölgesi belli değildir. Eğer bir yılanı gündüz görüyorsak ve bizden çok hızlı bir şekilde uzaklaşıyorsa, bu büyük bir ihtimalle zehirsiz bir yılan türüdür. Zehirli yılanlar gece faaliyet gösteriyorlar, genellikle avlanmak, beslenmek veya çiftleşmek amacıyla geceleyin çıkıyorlar. Zehirsiz yılanlar ise daha çok gündüz faaliyet gösteriyorlar. Zehirli yılanlar öyle çok rahatsız edilmedikçe, çok taciz edilmedikçe bir insana saldırması, ısırması söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“Pandemi döneminde yılanlar özgür kaldı”
35 yıldır bu mesleğin içinde bulunduğunu ve bu yılki kadar yılan görüntüsü ile karşılaşmadığını söyleyen Prof. Dr. Olgun, “Bunun tamamen pandemi dönemi ile ilgili olduğunu düşünüyorum ve öyle olduğuna inanıyorum. Yılanlar sağır hayvanlardır, yani duymuyorlar. Ama yerdeki titreşimleri çok iyi algılayan hayvanlar. Yani biz ona doğru yaklaşırken, biz onu görmesek de, yılan bizim yaklaşmamızdan, yerdeki titreşimleri algıladığı için kolaylıkla bizden uzaklaşıyor. Ama bu pandemi döneminde böyle bir olayla karşılaşılmadı. İnsanlar daha çok evlerinde bulundukları ve bu hayvanların yaşadığı yerlere gidip, onları rahatsız etmedikleri için, bu hayvanlarda özgürlüklerini ilan ettiler. Bu dönemde de insanların dışarıya çıkmaları ile birlikte insan yılan karşılaşmaları çok sıkça ortaya çıktı” diye konuştu.

“Hiçbir yılan taciz edilmedikçe ısırmaz”
Prof. Dr. Olgun, doğada eğer bir yılanla karşılaşıldığında korkmaya, endişelenmeye gerek olmadığını ifade ederek, “Hiçbir yılan taciz edilmedikçe, kendisine zarar verilmedikçe ısırmaz, saldırmaz. Elbette daha önce kızmış olabilir. Yanınızdan geçerken size saldırabilir. Zehirli bir yılanın ısırma ihtimali üçte bir oranında azdır. Eğer bir de gündüz bir yılan ısırdıysa onun zehirsiz olma ihtimali çok daha düşüktür. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa ısırılan kişinin şoka girmemesi gerekiyor. Yani sakin kalması gerekiyor. Yılan ısırmasından dünyada elde edilen verilerin büyük bir kısmı, yılan ısırmasından ölenlerin büyük bir çoğunluğunun şoktan kaynaklandığını gösteriyor. Elbette ısıran bir zehirli yılan olabilir, bunun için mutlaka ya acil zehir merkezine ya da 112 acil servis aranarak, mutlaka bir ambulans çağrılıp hastaneye ilk yardım alması için götürülmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğum gününde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Doğum gününde hayatını kaybetti
Kuşadası’nda taşocağı genişletme talebi için bilirkişi incelemesi yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda taşocağı genişletme talebi için ...
Kiraz üreticisi dert toplamaya başladı Kirazın kilosu 10 TL’den 3.5 TL’ye düştü
YEREL HABERLER Kiraz üreticisi dert toplamaya başladı Kirazın kilosu ...
Başkan Atabay’dan vatandaşlara ikram
YEREL HABERLER Başkan Atabay’dan vatandaşlara ikram
Kaymakam Sürücü’den bekçilere teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Kaymakam Sürücü’den bekçilere teşekkür belgesi ...
Vakıflar Bölge Müdürü, Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi’nde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Vakıflar Bölge Müdürü, Tarihi Hacı İbrahim Ağa ...
Didim’de oturma banklarının yakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi
YEREL HABERLER Didim’de oturma banklarının yakılmasına vatandaşlar ...
Başkan Erden, eskileri yaşatıyor
YEREL HABERLER Başkan Erden, eskileri yaşatıyor
Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı: Acı olan, gerçek zeytinyağıdır
Kuruyemiş alırken nelere dikkat etmeliyiz Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz: Hijyen ve tazeliğe önem verin
YEREL HABERLER Kuruyemiş alırken nelere dikkat etmeliyiz Ufresh ...
Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün Op. Dr. Çiğdem Karas: Üreme çağındaki kadınların hayatını kabusa çevren sancılı adet bazı şeylerin habercisidir ama tedavisi de mümkündür
YEREL HABERLER Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün Op. ...
Kuşadası Esnaf Odası Başkanı motosiklet kazasında yaralandı
YEREL HABERLER Kuşadası Esnaf Odası Başkanı motosiklet kazasında ...
Aydın'da genç esnaf hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın'da genç esnaf hayatını kaybetti
Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca ...
Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca ...
Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca ...
Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca ...
Efeler Salı Pazarı yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Efeler Salı Pazarı yeniden açılıyor
Aydın'da makilik yangını; 30 hektar alan kül oldu
YEREL HABERLER Aydın'da makilik yangını; 30 hektar alan kül oldu
Aydın'da makilik yangını; 30 hektar alan kül oldu
YEREL HABERLER Aydın'da makilik yangını; 30 hektar alan kül oldu
Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi
YEREL HABERLER Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi
Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi
YEREL HABERLER Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi
Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi
YEREL HABERLER Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi
Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi
YEREL HABERLER Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X