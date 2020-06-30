Nazilli Belediyespor ışığı gördü

<br>Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4 aylık ara sonrası 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlayacak maçlar öncesi hedefini Play-Off olarak belirleyen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, hedefe kilitlendiklerini söyledi. "İçimizde bir ışık var" diyen İncedal, "O ışığa doğru sonuna kadar yürüyeceğiz. Tüm takım Play-Off için çok iddialı. Son 6 haftalık periyotta gerekeni yapacağız. Havalar gerçekten çok sıcak ve sıcaklıklar giderek artıyor. Ancak tüm oyuncularım müthiş bir özveri gösteriyor. Play-Off'u çok istiyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak için çabalıyoruz. Yüksek tempoda antrenmanlarımız sürüyor. Lig başlayınca çalışmalarımızın karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)<br>2020-06-30 13:19:41<br>

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