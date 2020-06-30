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Kuşadası'nda en büyük erkek yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

DHA

Bahattin ALBAYRAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, erkek yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurmuş halde bulundu. Kuşadası ve çevresinde 2007'den bu yana tutulan kayıtlara göre kaplumbağa bugüne kadarki en büyük boyuta sahip. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağa ölümleriyle ilgili "Güzelçamlı sahillerinde denizden çıkarılan erkek Yeşil Deniz kaplumbağasının incelemesini yaptık. Herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadı. Muhtemelen ağa takılarak, nefes almak için yukarı çıkamadığından boğularak ya da denize atılan plastiklerden dolayı öldüğünü tahmin etmekteyiz" dedi....

Kuşadası'nda en büyük erkek yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

<br>Bahattin ALBAYRAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, erkek yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurmuş halde bulundu. Kuşadası ve çevresinde 2007'den bu yana tutulan kayıtlara göre kaplumbağa bugüne kadarki en büyük boyuta sahip. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağa ölümleriyle ilgili "Güzelçamlı sahillerinde denizden çıkarılan erkek Yeşil Deniz kaplumbağasının incelemesini yaptık. Herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadı. Muhtemelen ağa takılarak, nefes almak için yukarı çıkamadığından boğularak ya da denize atılan plastiklerden dolayı öldüğünü tahmin etmekteyiz" dedi.<br>Kıyılarda görülen 2 kaplumbağa türünden biri olan Chelonia Mydas türü yeşil deniz kaplumbağalarının Kuşadası bölgesinde genellikle yetişkin olmayan türleriyle karşılaşılıyordu. Bugüne kadarki en büyük boyutta erkek yeşil deniz kaplumbağası karaya vurmuş halde bulundu. Kuşadası ilçesinin Güzelçamlı Mahallesi sahillerinde denizden çıkarılan erkek yeşil deniz kaplumbağasının inceleyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği, kaplumbağada herhangi bir yara ve kesi izine rastlamadı. Dev kaplumbağanın balıkçıların ağına takılıp boğulduğu veya denize atılan plastiklerden dolayı öldüğü tahmin ediliyor.<br>AYNI SAATTE 2 İHBAR<br>Aynı saatlerde gelen 2'nci ihbarda da Sevgi Plajı sahillerinde yetişkin olmayan bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü olarak kıyıya vurduğu tespit edildi. Her iki kaplumbağanın ölçümleri yapıldı. Alınan doku örnekleri DNA çalışması yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne gönderildi. Kaplumbağalar ise plastik kirliliği ve denizel atıkların deniz canlılarına olan etkilerinin araştırılması için Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderileceği belirtildi. <br>'YARA YA DA KESİ İZİNE RASTLAMADIK'<br>EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağa ölümleriyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Güzelçamlı sahillerinde denizden çıkarılan erkek Yeşil Deniz kaplumbağasının incelemesini yaptık. Herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadı. Muhtemelen ağa takılarak, nefes almak için yukarı çıkamadığından boğularak ya da denize atılan plastiklerden dolayı öldüğünü tahmin etmekteyiz. Aynı saatlerde gelen ikinci ihbarda da Sevgi Plajı sahillerinde jüvenil bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü olarak kıyıya vurduğunu tespit ettik. Her iki kaplumbağanın ölçümleri yapıldı. Alınan doku örnekleri DNA çalışması yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne, kaplumbağalar ise plastik kirliliği ve denizel atıkların deniz canlılarına olan etkilerinin araştırılması için Dalyan'da bulunan DEKAMER'e göndereceğiz."<br>'KUŞADASI KIYILARINI BESLENME ALANI OLARAK SEÇTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'<br>Sürücü, kaplumbağaların Kşadası'nı beslenme alanı larak belirlediklerini tahmin ettiklerini belirterek, "Genellikle etçil olan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarıyla karıştırılan otçul Yeşil deniz kaplumbağalarının özellikle jüvenil olanları, adını deniz tanrısı Poseidon'dan alan Posidonia oceanica türü deniz çayırları/erişteleriyle beslenirler. Deniz erişteleri açısından çok zengin alanlara sahip olan Kuşadası körfezindeki ölen kaplumbağalara bakıldığında, Chelonia mydas türlerinin genelde jüvenil oldukları tespit edilmiştir. Muhtemelen küçük jüvenillerin Kuşadası kıyılarını beslenme alanı olarak seçtiklerini tahmin etmekteyiz. Bunların takiplerini devam etmekte ve bilim insanlarıyla paylaşmaktayız. Caretta caretta ve Chelonia mydas türü kaplumbağalar Kuşadası kıyılarını beslenme amacıyla kullanmaktadır. Kuşadası, deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında kalmakta ancak 2012 yılından bu yana, her yıl 1 ya da 2 caretta caretta türü iribaş kaplumbağa yuva yaparak, yumurtalarını bırakmaktadır.<br>Son yıllarda yapılan farkındalık çalışmaları nedeniyle deniz kaplumbağalarıyla ilgili kamu kurumları, turistik işletmeler ve vatandaşların duyarlılığı oldukça artmıştır. Bu kaplumbağalarla ilgili gerekli yardımları gösteren Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'ne, Güzelçamlı Jandarma Komutanlığı'na, Güzelçamlı Balıkçı Barınağı görevlilerine ve duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Bahattin ALBAYRAK<br>2020-06-30 22:51:18<br>

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