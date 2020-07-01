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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da ithalat ve ihracat azaldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 36,7, ithalat ise yüzde 5,8 azaldı.

Aydın’da ithalat ve ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın’da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 36,7, ithalat ise yüzde 5,8 azaldı.

Aydın genelinde 2020 yılı Mayıs ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,7 azalarak 44 milyon 502 bin dolar, ithalat ise yüzde 5,8 azalarak 17 milyon 436 bin dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 24. il olurken ithalatta ise 30. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı 31 milyon 804 bin dolar ile yüzde 71,47 oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı 10 milyon 43 bin dolar ile yüzde 22,57 tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 2 milyon 652 bin dolar yüzde 5,96 oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı 15 milyon 878 bin dolar ile yüzde 91,06 oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı 1 milyon 31 bin dolar ile yüzde 5,91, tarım ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise 513 bin dolar ile yüzde 2,94 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İspanya oldu
Aydın’dan, 2020 yılı Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke İspanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 4 milyon 209 bin dolar olarak gerçekleşti. İspanya’ yı 3 milyon 655 bin dolar ile İtalya ve 3 milyon 606 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu
Aydın’a, 2020 yılı Mayıs ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 8 milyon 697 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 1 milyon 478 bin dolar ile Almanya ve 1 milyon 245 bin dolar ile İtalya izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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