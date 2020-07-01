Serçin’deki yangında ev kullanılmaz hale geldi

Aydın’ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Serçin Mahallesi’ndeki bir evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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