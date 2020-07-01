Aydın'ın gece manzarası keyif veriyor

Bereketli toprakları, kültür ve tarih kokan sokakları ile 23 medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, gece manzarası ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kültür ve tabiat varlıkları ile bir açık hava müzesi görünümünde olan Aydın, geceleri şehrin ışıkları ile karanlığa meydan okuyor. Tarihi M.Ö. 4 bin 500’lü yıllara dayanan Türkiye’nin tarım ve turizm alanındaki öncü illerinden birisi olan Aydın, gece manzarası ile ışık saçıyor. Gece saatlerinde şehrin ışıkları ile ayrı bir güzelliğe bürünen Aydın, sakinlerine eşsiz bir manzara sunuyor. Tarihi yapıları ile yakın zamanda yapılmış modern binaların iç içe harmanlandığı şehrin ışıkları gökyüzünü aydınlatırken, izleyenlere de keyifli anlar yaşatıyor.

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