CHP'li Başkan Çerçioğlu'ndan Bakan Albayrak'ın eşine destek Çerçioğlu Esra Erdoğan Albayrak'a sosyal medyadan yapılan saldırıyı kınadı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak için sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımları kınadı. Çerçioğlu, Esra Erdoğan Albayrak'a destek verdi.

Başkan Çerçioğlu, Bakan Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurması üzerine eşi Esra Erdoğan Albayrak için yapılan çirkin saldırıya kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çerçioğlu, Albayrak ailesini yeni doğan bebekleri için tebrik etti. Saldırıyı esefle kınadığını kaydeden Başkan Çerçioğlu, "Kadına şiddetin, ayrımcılığın ve olumsuz tutumların azalmadığı ülkemizde Sayın Esra Erdoğan Albayrak’a yapılan çirkin saldırıları esefle kınıyorum. Ailenin bu mutlu gününde kendilerine içten tebriklerimi iletiyor, yeni doğan çocuklarına sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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